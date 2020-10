Restate a casa che la spesa la facciamo noi! Anche questo è la Croce Verde di Jesi

JESI – Ci sono sempre, a ogni chiamata al 118. Ma non solo. La Croce Verde onlus di Jesi, già in prima linea per l’emergenza Covid-19, torna ad aiutare le persone, soprattutto gli anziani soli, con un servizio molto utile e già sperimentato in tempo di lockdown: la spesa e i farmaci a domicilio, raccogliendo un’esigenza di chi vive da solo e non sa su chi contare, ma anche abbracciando la paura di chi vede in questo ritorno dei contagi un pericolo imminente.

I volontari della Croce Verde si metteranno dunque a disposizione di chi ha necessità di avere la spesa o la consegna dei farmaci a domicilio, basta contattare la sede e prenotarsi al numero 342.7341436 (chiamare il martedì e il mercoledì dalle ore 9 alle 14) oppure scrivere una mail all’indirizzo: serviziospesajesi@libero.it.

È anche possibile avere informazioni e chiarimenti per capire bene come il servizio è strutturato e a chi aprire la porta. Un servizio in più, gestito con cuore e generosità da chi quotidianamente si spende per gli altri e anche un segnale di vicinanza a quelle fasce deboli la cui salute soprattutto ora, viene di nuovo minata dallo spettro del Covid e dell’impennata dei contagi evitando di far uscire e di avere contatti soprattutto in luoghi come i supermercati dove meglio potrebbe propagarsi il virus.