Jesi, speranze Caterpillar: 15 giorni in più, Imr disposta a rilevare il sito e assumere tutti

JESI – «Caterpillar, ce l’abbiamo fatta!». Ad anticipare la notizia emersa dall’incontro sulla vertenza della fabbrica jesina in svolgimento al Mise è, con un post, il sindaco Massimo Bacci: c’è una realtà – la Imr Industries – interessata a rilevare il sito di via Roncaglia e a continuare dare occupazione ai suoi dipendenti e la multinazionale ha concesso altre due settimane di tempo rispetto ad una procedura di mobilità altrimenti aperta, con il via ai licenziamenti, dopo domani 23 febbraio.

«Finalmente ottime notizie! C’è un’azienda brianzola – rende noto Bacci – pronta a rilevare fin da subito lo stabilimento ed assumere tutti i dipendenti. La Caterpillar è ritornata nei suoi passi ed ha concesso altri 15 giorni di tempo per formalizzare la cessione».

Dice il sindaco, che ha preso parte all’incontro di Roma: «Fondamentale l’apertura di questo tavolo al Mise, perché era tutt’altro che scontato. Merito al ministro Giancarlo Giorgetti per averlo reso possibile, così come ai funzionari del ministero coinvolti che hanno permesso di trovare l’acquirente e di mediare tra le parti. Grazie alla Regione Marche e all’assessore Stefano Aguzzi che ci è stato vicino insieme al presidente Francesco Acquaroli; a Confindustria ed in particolare al suo presidente Pierluigi Bocchini. Grazie alla tenacia e all’impegno delle organizzazioni sindacali che non hanno mai mollato la presa e grazie a tutti coloro, tra consiglieri regionali e comunali, parlamentari, sindaci del territorio, enti e associazioni, che a vario titolo hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione e a raggiungere questo traguardo. È un risultato straordinario per i lavoratori innanzitutto, ma certamente anche per la comunità tutta. Ora avanti con la massima fiducia».

Caterpillar, lavoratori e lavoratrici al Mise

Davanti al Mise, la presenza della manifestazione di lavoratori e lavoratrici Caterpillar, che hanno raggiunto Roma con due pullman e in parte in treno.

Sono 189 i dipendenti a tempo indeterminato, in una vicenda che alla sua apertura lo scorso 10 dicembre ne coinvolgeva, con gli interinali, oltre 260.

Dichiarano in una nota congiunta Mirco Rota della Fiom-Cgil nazionale e Tiziano Beldomenico, segretario generale Fiom-Cgil Marche: «Nel corso dell’incontro di oggi al Mise sulla vertenza Caterpillar di Jesi, l’azienda ha comunicato che è stata valutata come interessante la proposta della IMR che ha intenzione di assumere tutti i 189 lavoratori. La IMR ha 2600 dipendenti, di cui 1500 in Italia, ed è un’azienda che è già intervenuta in altre operazioni di reindustrializzazione. Nel frattempo è stata accolta la nostra richiesta di prorogare la scadenza della procedura di licenziamento collettivo per 15 giorni. La proroga sarà formalizzata dopo l’incontro di domani (22 febbraio) presso la Regione Marche. Questo tempo dovrà servire ad avviare la due diligence al fine di approfondire il progetto di rilancio industriale. La Fiom ritiene importante il progetto di reindustrializzazione presentato oggi, che dovrà garantire la continuità produttiva e occupazionale nello stabilimento di Jesi. Nei prossimi giorni sarà riconvocato il tavolo al Mise con tutti i soggetti industriali interessati e le parti sociali».