Spaccio di hashish alla Stazione di Castelplanio, denunciato un giovane

CASTELPLANIO- Controlli agli scali ferroviari della Vallesina: pizzicato un giovane con l’hashish. L’attività straordinaria antidroga condotta dai Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di Jesi è scattata ieri sera, con particolare attenzione alle stazioni ferroviarie dove più frequentemente si consumano episodi di spaccio e di cessione di stupefacenti approfittando del movimento di persone e merci.

In effetti, i militari durante il controllo allo scalo ferroviario di Castelplanio, hanno sorpreso dei giovani, tutti residenti in Vallesina, intenti a trafficare tra loro in modo sospetto e più frenetico alla vista delle divise. Sono quindi scattate le perquisizioni personali e addosso a uno dei ragazzi controllati, sono spuntati della sostanza stupefacente di tipo hashish ed un bilancino di precisione. In particolare, poco meno di 5 grammi, che sono stati sequestrati come elemento probatorio insieme al bilancino. Il giovane è stato denunciato per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Il fenomeno dello spaccio di droga tra giovanissimi e anche minorenni, è alla massima attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Jesi che, quotidianamente, si impegnano per il contrasto, la prevenzione e la repressione, con risultati incisivi che hanno ricevuto il plauso della popolazione. Ma è un fenomeno purtroppo difficile da debellare, pertanto l’impegno che viene richiesto alle forze dell’ordine è sempre costante. Pertanto, parallelamente agli altri controlli preventivi per i reati contro il patrimonio (furti) continueranno senza sosta anche i servizi mirati come quello straordinario di ieri sera, con l’attenzione puntata ai luoghi deputati allo spaccio e quelli maggiormente frequentati dai giovani.