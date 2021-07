Jesi, sottopasso di via Marconi. L’assessore: «La manutenzione è in corso»

JESI – Lavori in corso nel sottopasso di via Marconi. Operai al lavoro in questi giorni, evidenzia l’assessore ai lavori pubblici, Roberto Renzi, per la ripulitura del tunnel pedonale al di sotto dei binari ferroviari. A chiedere delucidazioni, oggi in consiglio comunale, è stato Andrea Binci del Pd.

«Negli anni abbiamo messo in piedi un’attività di ripulitura costante – spiega l’assessore Renzi -. Ci siamo accorti, tuttavia, che non è sufficiente. Proprio in questi giorni, gli operai municipali stanno rimuovendo le parti di intonaco ammalorate e deturpate da scritte. Verrà quindi rifatto l’intonaco e poi la ritinteggiatura, sperando che possano durare. Continueranno comunque gli interventi di pulizia e anche di vigilanza, perché la struttura è molto piccola e nascosta e nelle ore notturne succede di tutto».

Qualche mese fa si è verificato anche un distacco di calcinacci, che ha costretto a delimitare l’area per la sicurezza dei pedoni. La ruggine sulle pareti della struttura è ben evidente. Il sottopasso è abbastanza frequentato nel quartiere, essendovi diverse attività a ridosso dei binari. Il consigliere Binci ha suggerito di installare videocamere di sorveglianza. «Alla fine dell’anno scorso – ricorda il consigliere democrat – avevo sollevato il problema del degrado del sottopasso di Via Marconi, il quale versa ormai da anni in condizioni pietose, sollecitando un intervento di manutenzione. In sede di bilancio preventivo ho ritirato una risoluzione al piano delle opere pubbliche con l’impegno preso da parte dell’amministrazione comunale ad intervenire su questo sottopasso. Speriamo sia la volta buona».