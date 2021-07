Jesi, sottopasso ferroviario in degrado: il Pd incalza il Comune

Interpellanza del consigliere Andrea Binci per conoscere le ragioni che impediscono all’amministrazione Bacci di sanare le criticità in via Marconi

JESI – Il sottopasso ferroviario pedonale di via Marconi è in stato di forte degrado. Lo segnalano da tempo i residenti della zona e a fine 2020, in consiglio comunale, lo ha confermato anche l’assessore ai lavori pubblici, Roberto Renzi. La questione approda nuovamente in aula grazie all’interpellanza presentata da Andrea Binci del Pd.

«Alla fine dell’anno scorso – ricorda il consigliere democrat – avevo sollevato il problema del degrado del sottopasso di Via Marconi, il quale versa ormai da anni in condizioni pietose, sollecitando un intervento di manutenzione. In sede di bilancio preventivo ho ritirato una risoluzione al piano delle opere pubbliche con l’impegno preso da parte dell’amministrazione comunale ad intervenire su questo sottopasso».

Segnalazioni a cui, ad oggi, non è stato dato seguito. «Gli interventi di riqualificazione promessi finora non sono stati eseguiti e la situazione di degrado della struttura è rimasta sempre la stessa, se non peggiorata – sottolinea sempre Binci -. L’intervento che si richiede non dovrebbe essere particolarmente oneroso. Fra l’altro, sono stati annunciati lavori di intervento alla stazione ferroviaria, compreso il sottopasso pedonale di collegamento con il parcheggio scambiatore a breve distanza».

Qualche mese fa si è verificato anche un distacco di calcinacci, che ha costretto a delimitare l’area per la sicurezza dei pedoni, e la ruggine sulle pareti della struttura è ben evidente. Il sottopasso è abbastanza frequentato nel quartiere, essendovi diverse attività a ridosso dei binari. L’amministrazione fa sapere che sono in programma interventi di manutenzione ordinaria. A tale proposito, Binci chiede di conoscere «quali sono le ragioni che impediscono all’amministrazione comunale di intervenire con dei lavori di manutenzione sul sottopasso pedonale di via Marconi».