Jesi: sorpreso a spacciare in centro, denunciato un nigeriano

JESI – È stato sorpreso a spacciare marijuana in pieno centro, ma non aveva fatto i conti con i controlli preventivi dei Carabinieri di Jesi. L’uomo, un nigeriano di 28 anni residente in provincia di Ancona, è stato individuato dai Carabinieri del Norm di Jesi nei giorni scorsi mentre si era appartato in una viuzza del centro storico cittadino con fare sospetto. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di due dosi di marijuana e di 800 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio appena consumata. Pertanto l’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spacco di sostanza stupefacente. La droga e il denaro sono stati sottoposti a sequestro penale. I controlli saranno intensificati in prossimità delle festività.