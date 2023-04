Sofia Raffaeli straordinaria, cinque ori a Tashkent. Il plauso di Fabriano: «Anche per questo il PalaGuerrieri una priorità»

Nella terza tappa di World Cup Series a Tashkent in Uzbekistan, la stella della Ginnastica Fabriano Sofia Raffaeli è salita per cinque volte sul gradino più alto del podio. Le parole del sindaco Daniela Ghergo

FABRIANO – Cinque medaglie d’oro: è questo lo straordinario risultato conseguito da Sofia Raffaeli nella terza tappa di World Cup Series a Tashkent in Uzbekistan. L’atleta della Società Ginnastica Fabriano accompagnata dalla tecnica Julieta Cantaluppi, ha conquistato l’oro nella classifica generale all-around e si è aggiudicata quattro ori di specialità, cerchio, palla, clavette e nastro.

Sofia Raffaeli,e a sinistra, e Milena Baldassarri

«La stella della Ginnastica Fabriano Sofia Raffaeli ci ha fatto trepidare e gioire dei suoi successi straordinari, confermando il suo valore assoluto anche in Uzbekistan nella terza tappa di World Cup – dichiara il Sindaco Daniela Ghergo – La città di Fabriano è orgogliosa della sua cittadina onoraria, proiettata nel firmamento delle ginnaste più forti di tutti i tempi».

«Anche per questo – prosegue Ghergo la ristrutturazione del PalaGuerrieri assume carattere di priorità, perché atlete come Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri meritano di avere a disposizione un palasport adeguato al loro livello. Sarebbe auspicabile che le autorità sportive e politiche cogliessero l’eccellenza delle nostre atlete e della scuola fabrianese e ci aiutassero fattivamente per sostenere la realizzazione di una struttura sportiva consona alla loro statura. Godiamoci questo successo stratosferico in attesa della quarta tappa di World Cup, dove sarà convocata anche Milena Baldassarri».