FABRIANO – Secondo Protocollo d’intesa siglato tra l’Amministrazione comunale di Fabriano e le organizzazioni sindacali Cgil Cisl e Uil. Questa volta si consolida il rapporto di collaborazione e condivisione programmatica sul tema del sociale e vengono indicati i temi oggetto di confronto nell’arco del mandato amministrativo. «In questa delicatissima fase sociale ed economica – dichiarano i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil – è importante rafforzare il rapporto con le istituzioni locali, mettendo al centro la programmazione degli interventi a sostegno del lavoro, del welfare, della transizione ecologica, della mobilità sostenibile e per una città sempre più inclusiva e sostenibile».

Il Protocollo d’intesa

A partire dalle scelte che l’Amministrazione comunale ha fatto nel Documento unico di programmazione (DUP), il protocollo individua le seguenti priorità che saranno oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali: La rimodulazione degli interventi relativi alla pressione fiscale locale; Il contrasto dell’evasione fiscale e tributaria; La ridefinizione delle modalità di compartecipazione attraverso lo strumento dell’ISEE lineare; Le politiche dei servizi di welfare rivolte alle fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare gli anziani, i giovani e i disabili. Il contrasto alla povertà. Si è anche deciso di calendarizzare una serie di incontri periodici di confronto e verifica sui temi individuati, sui quali saranno costituiti dei gruppi di lavoro. Questi i terreni di lavoro comune: welfare (giovani, anziani e famiglie); politiche abitative; transizione ecologica, mobilità sostenibile, PNRR; occupazione e sviluppo produttivo. «Con le organizzazioni sindacali – dichiara il Sindaco di Fabriano Daniela Ghergo – si è avviato da tempo uno scambio proficuo di punti di vista e un percorso di condivisione con l’obiettivo di unire le forze per far ripartire Fabriano. È il secondo protocollo d’intesa che firmiamo insieme: il primo ha riguardato gli aspetti più generali dell’attività amministrativa dell’ente, mentre con questo protocollo condividiamo l’obiettivo della programmazione delle azioni di sviluppo sostenibile, di garanzia del welfare (scuola, sanità, casa), di giustizia fiscale e l’attenzione verso le fasce sociali più deboli». Il prossimo appuntamento già in calendario riguarderà il confronto sul prossimo bilancio preventivo.