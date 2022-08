JESI – Una serie di incontri con i sindaci dei 21 Comuni dell’Ambito: ad intraprenderli, la presidente dell’Asp, Gianfranca Schiavoni, che ha iniziato con i primi sei. Per l’Asp, che ne dà notizia, «un tour che consentirà di avere un quadro ancora più esaustivo delle problematiche presenti».

La presidente dell’Asp Gianfranca Schiavoni con Sandro Barcaglioni, sindaco di San Paolo di Jesi e presidente dell’Assemblea dei soci dell’Asp

Spiega Schiavoni: «Da parte dei sindaci incontrati ho riscontrato disponibilità, attenzione e particolare sensibilità al lavoro che l’Asp sta portando avanti per anziani, disabilità, immigrazione, disagio, povertà, minori e famiglie che sono le principali aree di intervento, ma anche per tutte le altre questioni, comprese quelle amministrative e strutturali, relative al vasto mondo dei servizi sociali di Jesi e della Vallesina. Resta l’impegno, agevolato dalla professionalità della struttura in tutte le sue componenti, di dare piena attuazione agli indirizzi che l’assemblea dei soci indica con l’obiettivo di garantire servizi sempre più adeguati alle necessità del territorio e senza lasciar indietro nessuno».

L’Azienda Servizi alla Persona dell’Ambito IX gestisce risorse per 26,5 milioni di euro, meno di 7 milioni dei quali dai Comuni associati mentre il grosso giunge da risorse statali, regionali e da altri enti, «una crescita esponenziale – per Asp – frutto di programmazione, progettualità e professionalità. Oltre 7 mila i beneficiari dei servizi, quasi un 50% in più rispetto agli anni passati a dimostrazione di come la pandemia abbia lasciato il segno anche sotto il profilo economico e sociale».