Il Sindaco di Fabriano omaggia Papa Francesco con una filigrana raffigurante il Pontefice

FABRIANO – Il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, ha donato a Papa Francesco una filigrana, simbolo della tradizione della città della Carta, raffigurante il volto del Pontefice. «Una grande emozione», le parole del Primo cittadino. La consegna della preziosa filigrana è avvenuta ieri, 24 novembre, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, durante l’udienza privata che Papa Francesco ha riservato ai Sindaci delle città dell’Italia centrale colpite dai terremoti del 2016-2017. Per la provincia di Ancona erano presenti i Sindaci di Fabriano Daniela Ghergo e di Cerreto D’Esi David Grillini, l’Arcivescovo della Diocesi di Camerino e Fabriano mons. Francesco Massara, il Prefetto di Ancona Darco Pellos e il Presidente della Provincia Daniele Carnevali.

L’incontro

Di fronte al Commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, il Papa ha espresso vicinanza alle popolazioni colpite e ha sottolineato l’importanza dello spirito di collaborazione e di solidarietà per affrontare la ricostruzione. Come detto, durante la cerimonia il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo ha voluto rendere omaggio al Pontefice facendogli dono della filigrana raffigurante l’immagine del Pontefice. «Una grande emozione – dichiara il sindaco Ghergo – essere ricevuti nella maestosità della Sala Clementina da un Pontefice che si fa apprezzare per la sua umanità e attenzione agli ultimi. Papa Francesco ha avuto parole di speranza guardando alla ricostruzione come ad una opportunità di crescita e approfondendo i temi della sostenibilità, della natura e dei mutamenti climatici. Sono grata al Santo Padre per il messaggio di solidale vicinanza che ha voluto affidarci in un momento cruciale per il futuro dei nostri territori», ha concluso.