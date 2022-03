Sicurezza stradale, spunta il velox e Jesi frena

I risultati della sperimentazione del velox itinerante in 4 strade della città: dove si sfrecciava a oltre 120 l'ora, si rientra nel limite e in via Ancona le infrazioni passano da 6mila a 846. Ma "solo" 37 multe, «dissuadere, non fare cassa»

JESI – Meno 80% delle infrazioni al limite e calo del 21,53% della velocità media in via Ancona, via dei Colli, via Paradiso e via San Marcello fra il prima e il dopo l’installazione delle colonnine del velox itinerante sperimento da alcuni mesi a Jesi, in virtù del progetto Attenta-mente contro la distrazione e i comportamenti errati sulle strade. Iniziativa i cui risultati sono stati presentati dall’assessora alla mobilità Cinzia Napolitano, dal comandante della Polizia Locale Giovanni Dongiovanni e da Paolo Goglio di “Noi sicuri”. Azzerate le infrazioni gravi, ovvero oltre i 90 chilometri l’ora con limite a 50, nelle quattro vie. Dove a giugno 2021, senza ancora le colonnine, era capitato di rilevare passaggi a 125 all’ora in Colle Paradiso, 123 in via San Marcello e 122 persino in via dei Colli.

L’autovelox di via Paradiso a Jesi

Fra febbraio e inizio marzo scorsi invece, la media della velocità è scesa nelle quattro strade sotto il limite dei 50 (lo superava ovunque tranne che in via dei Colli). L’effetto voluto, anche se non basta per la sicurezza in una città di cui il comandante Dongiovanni snocciola i numeri sulle strade negli ultimi dieci anni: «Dal 2012, 2mila 649 gli incidenti, 10 i decessi, mille e 117 i feriti, di cui 17 in prognosi riservata. E solo nella fascia diurna 7-20 coperta dalla Polizia Locale, e con l’eccezione della SS76, di competenza della Stradale. Duecento cinquantuno bambini coinvolti, 54 feriti. Ben 1.207 gli investimenti di pedoni. Viale della Vittoria, Viale Don Minzoni, Via XXIV Maggio, Via Ancona, Via Roma le arterie più a rischio».

In via Ancona, nel giugno 2021, su 8mila 500 veicoli di passaggio al giorno, in media 5mila e 597 oltrepassavano il limite di velocità dei 50 orari. Col monitoraggio alla presenza della colonnina, sono diventate 846 le infrazioni giornaliere. In via Paradiso, da oltre 2mila e 400 superamenti a 508. In via San Marcello da 2mila 106 a 897. In via dei Colli da oltre mille e 800 a 229. Evidenzia Dongiovanni: «Con questi numeri, le multe elevate dal velox (necessaria la presenza della pattuglia della Polizia Locale, nda) sono state 37, di cui 28 in via Ancona. Chiaro, quindi, lo spirito dissuasivo e non per “fare cassa”».

L’opera per la sicurezza prosegue. «Pronto un finanziamento per sperimentare in via Gramsci una prima zona 30» dice Napolitano. I velox cominceranno a ruotare anche in altre zone e la Polizia Locale in moto porrà particolare attenzione a chi, alla guida, si distrae al telefono.