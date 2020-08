Jesi, a tagliare l’erba ci pensano di nuovo le capre

Nell'ambito dell'appalto per la manutenzione del verde è prevista la possibilità di utilizzare animali da fattoria per gestire la vegetazione. Ecco dove verranno messe al lavoro

JESI – Saranno di nuovo le capre a occuparsi del verde pubblico. Nell’ambito del servizio di sfalcio si prevede ancora l’utilizzo di animali da fattoria, ad integrazione del personale comunale ed esterno. La cooperativa che si è aggiudicata l’appalto è pronta dunque a mettere al lavoro i ruminanti, già testati in varie parti della città. Si partirà dalla scarpata di via Binda, dove verrà allestito anche un box per il ricovero degli stessi animali. Sarà una struttura leggera in legno, temporanea.

«La capra – si legge nel progetto presentato dai vincitori del bando – si adatta bene a qualsiasi tipo di ambiente e giacitura, non è selettiva nel tipo di alimentazione e gradisce anche arbusti tipo rovi e vitalbe. È un ruminante capace di nutrirsi di risorse vegetali poco appetite e ingerisce poca acqua. Le aree in cui utilizzare gli animali, sottoposti a tutti i controlli veterinari, saranno limitate con recinzioni segnalate».

Si procederà in questi giorni, anche perché il termine ultimo è la metà del mese di settembre, quando l’amministrazione conta di smontare il ricovero per gli animali. L’appalto è di tre anni, per un valore di circa 200mila euro. Il Comune prevedeva anche visite guidate per i bambini, ma l’emergenza covid ha costretto a rivedere tutti i protocolli.