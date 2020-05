Jesi, Asp: il nuovo presidente è ufficialmente Matteo Marasca

Insediato il Cda dell'Azienda Servizi alla Persona, confermata Martina Coppari alla vice presidenza. «Ringrazio pubblicamente il sindaco Massimo Bacci per la fiducia e l’opportunità di svolgere un ruolo attivo per la mia città e per il territorio» dice l'ex capogruppo Pd

JESI – Matteo Marasca è il nuovo presidente dell’Azienda Servizi alla Persona. La sua elezione ieri, 28 maggio, nell’ambito di un Cda di cui fanno parte Maria Carla Accattoli (nuova nomina, indicata da Filottrano), Tonino Cingolani (nomina riconfermata, Monsano), Martina Coppari (riconfermata anche nel ruolo di vicepresidente, Cingoli), Beatrice Testadiferro (nomina riconfermata, Maiolati Spontini). Il nuovo Cda dell’Asp Ambito 9 ha mandato per il quinquennio 2020/2025.

Matteo Marasca

La prassi destina alla presidenza il componente del Cda espressione del Comune maggiore per dimensioni e capofila. Jesi ha indicato appunto Marasca, ex capogruppo Pd in Consiglio e oppositore, nel corso del suo primo mandato, dell’amministrazione guidata da Massimo Bacci. Una scelta che fa anche discutere.

«È mia intenzione ringraziare pubblicamente il sindaco Massimo Bacci per la fiducia e per avermi dato l’opportunità di svolgere un ruolo attivo per la mia città e per il territorio ricompreso nell’ambito sociale di riferimento dell’Asp- le parole di Marasca – ringrazio inoltre i componenti del Consiglio di amministrazione per aver deliberato all’unanimità la mia nomina a presidente».

Prosegue il neo presidente, che succede a Sergio Mosconi: «È per me un compito importante, che svolgerò con passione ed impegno, consapevole delle sfide che ci attendono e delle nuove difficoltà dovute alla recente diffusione del Covid 19, che ha inciso ed inciderà profondamente sulle esigenze della nostra comunità. L’Asp è una realtà centrale che, grazie alla sua attività, consente a tanti lavoratori, professionisti e operatori, con passione e dedizione, di assicurare e di erogare ogni giorno servizi di importanza fondamentale per il nostro territorio. A loro va il mio sentito ringraziamento e riconoscimento. Sono certo che ci sono tutte le condizioni per fare bene e raggiungere ulteriori importanti risultati».

«Un grande in bocca al lupo a Matteo Marasca – lo saluta il sindaco Massimo Bacci – nuovo presidente dell’Azienda Servizi alla Persona, il braccio operativo dei Comuni della Vallesina per l’erogazione dei servizi sociali. Lo ho indicato come rappresentante del Comune di Jesi perché lo ritengo preparato e capace di interpretare i bisogni delle nostre comunità, in particolare dei più fragili. Come ho già detto in passato in occasione di altre nomine, quando scelgo una persona non mi interessa la sua provenienza politica, ma le sue qualità». Prosegue Bacci: «Matteo Marasca è un giovane ma con esperienza alle spalle, è già pienamente inserito nel mondo del lavoro, svolgerà questo incarico a titolo gratuito e, sono assolutamente certo, con forte spirito di servizio. Guardare alle nuove generazioni, attingendo alle menti più brillanti, credo sia il migliore modo per proiettarsi verso il futuro».