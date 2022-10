Serra San Quirico, tragico fuoristrada: auto nel canale, 2 donne morte

SERRA SAN QUIRICO – Tragico fuoristrada oggi verso le 19,20 in località Sant’Elena di Serra San Quirico (An). Una vettura con 4 donne a bordo, tutte colleghe di lavoro, è uscita di strada finendo dentro al canale. Per la conducente e l’amica che le viaggiava accanto sul sedile del passeggero non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Altre sue donne sono riuscite a uscire dall’abitacolo e mettersi in salvo. La vettura è stata trascinata per circa 60 metri nel canale prima di fermarsi, impigliata alla vegetazione.

Sul posto stanno intervenendo i Carabinieri, i vigili del fuoco di Jesi e Ancona con una squadra, i sommozzatori e la Gru.

(Notizia in aggiornamento)