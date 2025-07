Serra San Quirico, torna “Il Paese dei Balocchi”

SERRA SAN QUIRICO – Bambini-Lucignolo e Bambini-Pinocchio, con tanto di orecchie d’asino colorate, tornano finalmente nel loro “Paese dei Balocchi” nel cuore delle Marche, a Serra San Quirico (An), per tre giorni di puro divertimento. In un paese storico medievale incastonato nella pietra, i bambini-somarelli, come fece Pinocchio, entrano nella bocca della balena e giocano sicuri: per l’occasione il centro viene chiuso al traffico, vie e piazze si trasformano in un luogo di storie, giochi e tanto altro… per regalare un’avventura a tutti i bambini e le bambine e a coloro che li prenderanno per mano.

“Il Paese Dei Balocchi” è il nome dell’evento dedicato all’infanzia e a tutti coloro che hanno voglia di tornare bambini. Dopo anni di assenza, la manifestazione torna fortemente voluta dalla nuova Amministrazione Comunale di Serra San Quirico, con una venticinquesima edizione di giochi, teatro e animazione, da venerdì 1° agosto a domenica 3 agosto, dalle ore 17 alle ore 20.

Come tutti i Paesi dei Balocchi che si rispettino, per entrare è necessario passare dalla dogana. Ad ogni bambino viene rilasciata una carta d’identità con l’impronta del pollice; genitori, nonni e zii possono entrare solo se accompagnati da un minorenne. Il percorso si snoda tra le stradine animate da attori, clown, acrobati, funamboli e musicisti, con punti di animazione dislocati nei suggestivi spazi del centro storico.

Tra le animazioni, l’angolo delle leccornie in Via Matteotti, lo scivolo in Corso del Popolo, il truccabimbi con Elisa Rossini, Irene di Blasio e Elisa Brocanelli in via Copertelle e via Matteotti, il riciclo e riuso in via Cavour, il laboratorio di scenografia con Chiara Gagliardini alle Logge Manin, i giochi di legno di FactoryZeroZero in piazza della Libertà. Tra vie e piazze del borgo, vanno inoltre in scena gli spettacoli “Sviolinate” di Marta Pistocchi, “Varietà prestige” con Francesca Zoccarato, “L’oca coraggiosa” di Teatro Giovani Teatro Pirata, “Un nonno da cortile” di Florindo Ceccaroli, “Fool fool bang bang” di Pallotto.

Animazioni e spettacoli del Paese dei Balocchi sono attivi fino alle ore 20, al costo unico per tutto il percorso di 3 euro (ingresso alla dogana).

Quando le luci dei balocchi si spengono, si accendono quelle del Festival di Teatro ragazzi e di figura Ambarabà, all’Arena del Teatro, con tre spettacoli, uno per sera, alle ore 21:30, al costo con ingresso posto unico a € 5.00, bambini sotto i 3 anni ingresso a € 0.50. In cartellone, L’abile Teatro nello spettacolo di circo muto “Mago per svago” (1/8), Gigi Capone in “Il circo in valigia” tra acrobazie, giocolerie e musica dal vivo (2/8) e “Papero Alfredo” del Teatro Giovani Teatro Pirata (3/8).

La manifestazione è organizzata dall’Impresa Sociale Teatro Giovani Teatro Pirata, ed è promossa dal Comune di Serra San Quirico, con il sostegno della Regione Marche, collaborano Consorzio Marche Spettacolo e Associazione Marchigiana Attività Teatrali