Serra San Quirico, malore al cantiere edile. Operaio finisce in ospedale

L'allarme è scattato poco prima delle 8 in contrada Ammorto. Un 35enne di Jesi è stato colto da malore mentre stava lavorando.

SERRA SAN QUIRICO – Malore questa mattina, 30 giugno, poco prima delle 8 in un cantiere edile allestito in una proprietà privata in contrata Ammorto. Un operaio di 35 anni jesino è stato colto da malore mentre stava lavorando. Immediatamente i colleghi sono intervenuti a prestare soccorso e hanno allertato il Nue 112.

Sul posto l’automedica del 118 di Jesi e l’ambulanza della croce verde di Serra San Quirico. Sulle prime, temendo una situazione più grave, era stata attivata anche l’eliambulanza Icaro01 da Torrette, poi annullata con l’arrivo dei sanitari.



Il 35enne è stato stabilizzato sul posto. Per fortuna è rimasto sempre cosciente. È stato poi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi con un codice giallo di media gravità. Non è in pericolo di vita.