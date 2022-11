SERRA SAN QUIRICO – Nei giorni scorsi un corteo ha sfilato dall’edificio scolastico di scuola elementare e media del comune di Serra San Quirico di via Gramsci, fino alla piazza centrale del comune. Un corteo di più di cinquanta persone che ha terminato la sua corsa davanti alla porta del Municipio chiuso. Ad oggi però, dopo due anni di chiusura della scuola, nessuna novità ed oltre alla preoccupazione per dei lavori di adeguamento sismico che procedono molto lentamente all’Istituto comprensivo don Mauro Costantini, c’è chi come il consigliere comunale di opposizione del comune di Serra San Quirico ed Ingegnere strutturista Angelo Cuicchi, non è ottimista sulla conclusione dei lavori.

«Le ultime novità ci dicono che l’Ingegnere dell’azienda incaricata all’esecuzione dei lavori, ha bloccato l’avanzamento, perché non c’è un progetto – afferma Angelo Cuicchi -. La situazione è gravissima, perché ancor prima dell’inizio dei lavori il progetto era già da cestinare, non era a norma. Essendo Ingegnere progettista, appena pronto ho scaricato gli elaborati di progetto dal sito del Comune e scrissi una visiva personale al Sindaco sottolineando le lacune, senza ricevere però ascolto. L’Ingegnere comunale ha ritenuto comunque opportuno fare la gara d’appalto e dare inizio ai lavori. Dissi precisamente, parlando anche con l’ufficio tecnico, che il progetto non rispettava la normativa vigente. Chiesi di cestinare e rielaborare. Fui tranquillizzato e rassicurato nonostante non fossi ancora consigliere comunale, ma poi non è successo più niente, nessuno ha fatto la riprogettazione. Ovviamente l’azienda che ha vinto l’appalto non ha potuto far partire i lavori perché il progetto non è aggiornato e non è norma.

C’è un fermo totale e la sospensione dei lavori risale addirittura a settembre 2021. Oggi siamo a novembre 2022, c’è stata una ripresa dei lavori a maggio 2022 per tre giorni e poi il nulla. Non esiste più nulla. Siamo anche in fase di ripresa, ma nessuno ha in mano la situazione e la scuola sono due anni che non ospita alunni. La vera paura è che la scuola non si finirà, questo è il problema più importante e che vorrei mettere all’attenzione dei cittadini. Hanno dato l’inizio dei lavori senza neanche la certezza che ci fossero le possibilità economiche per sopportare una ristrutturazione simile. Tutto sbagliato.

«Un altro nodo cruciale è che sotto il punto di vista sociale il comune di Serra San Quirico è morente, gli anziani se ne vanno ed i giovani vivono una situazione grave. Io ho scritto a tutti, nulla si sblocca. Ho avvisato della situazione Istituto comprensivo don Mauro Costantini consiglieri regionali, Genio civile e tutti gli organi competenti: non è compito di nessuno».