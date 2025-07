Serra San Quirico: lacrime e preghiere per Silvia Orlandi, mamma e imprenditrice del vino mancata a 48 anni

SERRA SAN QUIRICO – Profondo cordoglio in paese per la prematura scomparsa di Silvia Orlandi, mamma e imprenditrice del vino, mancata domenica a causa di una terribile malattia. Silvia, appassionata titolare di un’azienda agricola a Mergo, nel 2020 aveva deciso di dedicarsi al mondo del vino, aprendo la sua cantina “SassodiVino” in frazione Sasso di Serra San Quirico. Un progetto bello e genuino come lei, che punta sulla valorizzazione dei vitigni Verdicchio e sull’agricoltura biologica certificata. Amava la terra, la natura e quell’amore per le cose semplici l’ha saputo trasmettere alle due figlie. Ha dato loro l’esempio di una madre coraggiosa che ha saputo guardare alla malattia con dignità e sempre con sorriso e fiducia. La sua grande voglia di fare, l’entusiasmo e l’amore per la vita sono stati leva di grande forza per chi le stava attorno. Ha continuato a organizzare eventi, iniziative, degustazioni, accoglienza e visite della sua cantina vinicola, per far conoscere Sasso, per far visitare i suoi cinque ettari di vigna.



«La si vedeva spesso nelle manifestazioni in paese – il ricordo di chi la conosceva – aveva una grande voglia di fare e di vivere, il suo amore per la terra era una vera bellezza». «Una grande donna, carica di pathos e voglia di fare». «Aveva invitato alcuni colleghi delle strutture ricettive a Serra a una degustazione nella sua bellissima cantina – un altro ricordo – l’avevamo trovata, nonostante tutto, molto carica (come sempre) e preparata… alla famiglia le più sentite condoglianze».

La camera ardente è stata allestita alla Casa del Commiato Bondoni (via dell’Industria, Castelplanio) aperta solo nella giornata di oggi 15 luglio per un ultimo saluto. Poi, una semplice benedizione in forma privata presso la Casa del Commiato alla presenza dei soli familiari poi il trasferimento verso il crematorio. Silvia lascia nel dolore le due figlie, il marito, i genitori, i parenti e tantissimi amici.