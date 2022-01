Serra San Quirico, escursionisti si perdono nel bosco: salvati dai Vigili del fuoco

SERRA SAN QUIRICO – Erano andati a fare una passeggiata nel bosco, approfittando del pomeriggio di sole, ma improvvisamente con il calare delle tenebre si sono persi senza più riuscire a trovare il sentiero che li avrebbe ricondotti alla macchina.

Attimi di panico oggi pomeriggio verso le 18 per due escursionisti che erano usciti per una passeggiata sul Monte Murano. Sono stati proprio loro a lanciare l’sos con i cellulari e chiamare il numero unico di emergenza 112 segnalando di essersi persi nel bosco e di non riuscire a indicare neanche dove si trovassero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Jesi che hanno avviato le ricerche dei due escursionisti, riuscendo per fortuna a ritrovarli in extremis prima che il buio e le gelide temperature vicinissime allo zero potessero aggravare la situazione. Per fortuna sono stati ritrovati e condotti in salvo. Stanno bene, avevano soltanto perso l’orientamento.