Serra San Quirico: 70enne esce di strada e finisce con l’auto nella scarpata

SERRA SAN QUIRICO – Attimi di grande paura ieri sera 19 gennaio poco dopo le 21 in frazione Domo per un incidente autonomo in cui è rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave come sembrava sulle prime, un pensionato di 70 anni residente ad Apiro.

L’anziano stava procedendo al volante della sua Fiat Punto, quando improvvisamente, ne ha perso il controllo andando a finire fuori strada. L’utilitaria ha terminato la sua corsa in una scarpata. Il conducente, rimasto sempre cosciente, è stato soccorso dai vigili del fuoco – intervenuti con due squadre dal distaccamento di Jesi e da Apiro – e dai sanitari del 118. E’ stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi con un codice giallo di media gravità. Le sue condizioni non destano preoccupazione per fortuna. Forse a causare il fuoristrada, il manto stradale reso viscido dalla pioggia della serata.