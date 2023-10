Serie D: anticipi per Samb e Fossombrone, domani il derby Atl.Ascoli-Senigallia

Quattro anticipi nel girone F di serie D, due le squadre marchigiane in campo, entrambe in trasferta. Si gioca oggi (sabato 28 ottobre alle ore 15) Real Monterotondo-Samb, Notaresco-Fossombrone, Termoli-Avezzano e United Ricione-Vastogirardi.

La Samb prima in classifica punta a fare bottino pieno contro un avversario fermo a quota 7 punti, in piena zona play-out. Polverizzati in poco tempo dai tifosi rossoblù i 90 biglietti disponibili per il settore ospiti dello stadio Ottavio Pierangeli. La gara sarà visibile anche in diretta streaming sulla pagina ufficiale del club laziale al prezzo di 7 euro. Mister Lauro invita a non sottovalutare l’impegno. “Mi aspetto una partita difficile – ha dichiarato il tecnico della Samb – su un campo piccolo, dovremo noi essere bravi a portarla dalla nostra parte”.

Esame di maturità per il Fossombrone a Notaresco, contro un avversario in salute che ha invertito la rotta dopo un inizio complicato. La squadra abruzzese viene da quattro risultati utili consecutivi (frutto di 3 vittorie e un pareggio), ha uno degli attacchi più prolifici del girone ma anche la peggior difesa (14 gol subiti contro i 5 del Fossombrone).

Domani alle ore 14.30 le altre partite in programma. Fari puntati sul derby Atletico Ascoli-Vigor Senigallia, una sfida che si rinnova dopo i precedenti degli ultimi anni in Promozione e in Eccellenza. Due squadre che si sono contese a lungo la vittoria del campionato e si sono inseguite fino a ritrovarsi di nuovo in serie D. L’Atletico Ascoli arriva all’appuntamento galvanizzato dalla prima vittoria in campionato, ottenuta domenica scorsa sul campo del Roma City. La Vigor lo stesso è reduce dalla vittoria casalinga contro il Monterotondo, che ha interrotto un digiuno di tre sconfitte consecutive.

Impegno in trasferta per l’Alma Juventus Fano, sul difficile campo del Chieti, capolista di girone insieme a Samb e Fossombrone. Sfida tra le difese meno battute del girone, con quella abruzzese che guida questa speciale classifica con un solo gol subito, mentre i granata – tolto il 3-0 a tavolino contro il Fossombrone) – segue con due reti incassate.