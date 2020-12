Serie B, Aurora Jesi vittoriosa anche a Giulianova

GIULIANOVA – Altra vittoria in trasferta per la The Supporter Jesi, che sbanca il palas di Giulianova dopo la soddisfacente affermazione di Civitanova. Una vittoria meritata, al netto di un blackout mentale nel finale di gara che poteva costare molto caro agli uomini di coach Marcello Ghizzinardi.

Gli arancioblu, a partire dal secondo tempo, hanno preso il controllo del match, portandosi avanti anche di quindici punti. Buona la gara di Giacchè, così come la prestazione sotto le plance di Quarisa. Sembrava insomma un risultato acquisito, ma i padroni di casa non si sono arresi e hanno addirittura avuto tra le mani il tiro per vincere. Non l’hanno però sfruttato, per la gioia degli jesini, ancora privi di Nelson Rizzitiello.

Giulia Basket Giulianova – The Supporter Jesi 59-60 (15-18, 11-11, 11-18, 22-13)

Giulia Basket Giulianova: Gianluca Di carmine 17 (6/10, 1/2), Gabriel Dron 13 (2/6, 2/6), Iba koite Thiam 8 (4/8, 0/0), Alberto Cacace 7 (2/3, 0/2), Lorenzo Panzini 6 (0/1, 2/8), Federico Tognacci 4 (2/7, 0/1), Andrea Spera 2 (1/5, 0/0), Andrea Epifani 2 (1/2, 0/0), Maurizio Cantarini 0 (0/0, 0/0), Stefano Scarpone 0 (0/0, 0/0), Matteo Tersillo 0 (0/0, 0/0), Federico Malatesta 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 8 / 11 – Rimbalzi: 31 11 + 20 (Gianluca Di carmine 12) – Assist: 10 (Gabriel Dron 3)

The Supporter Jesi: Noah Giacche’ 18 (2/4, 4/11), Andrea Quarisa 15 (6/10, 1/1), Mattia Magrini 10 (0/1, 3/5), Massimiliano Ferraro 8 (1/1, 2/6), Antonio Valentini 7 (1/2, 1/2), Yusupha Konteh 2 (1/1, 0/0), Fabio Giampieri 0 (0/1, 0/2), Daniele Cocco 0 (0/0, 0/1), Simone Mentonelli 0 (0/1, 0/1), Rezart Memed 0 (0/0, 0/0), Gabriele Mentonelli 0 (0/0, 0/0), Pietro Montanari 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 5 / 13 – Rimbalzi: 28 6 + 22 (Andrea Quarisa 10) – Assist: 9 (Andrea Quarisa 3)