Serenata di San Valentino in centro storico: la bella iniziativa a Jesi del tenore Franco Corinaldesi

JESI – Il centro storico di Jesi, anzi il meraviglioso e suggestivo centro storico di Jesi, si trasforma per una sera in una scenografia naturale per ospitare una performance canora in costume davvero particolare. A regalarla ai residenti (per una volta non tartassati da sgradevoli schiamazzi e insulti dagli avventori maleducati del sabato sera) è stato il tenore jesino Franco Corinaldesi, che vestito da Rugantino – come nella famosa commedia musicale realizzata da Garinei e Giovannini su musiche di Armando Travajoli – ha passeggiato lungo le vie più strette e caratteristiche del cuore antico della città inneggiando al suo amore per la Ciumachella de Trastevere, accompagnato al pianoforte dal maestro Saverio Santoni e al flauto traverso da Lucia Santinelli.

Una incantevole serenata, applauditissima dai residenti che hanno gradito molto la sorpresa tanto da registrarla e affidarla subito ai social per la condivisione. Così il tenore jesino Franco Corinaldesi ha voluto augurare buon San Valentino alle coppie, agli innamorati e a chiunque crede nell’amore. Un pensiero canoro capace di sollevare anche dalle problematiche che affliggono i residenti del centro storico e dalla solitudine generata dalla pandemia. Un applauso dunque al nostro tenore jesino sempre capace – perché non è la prima volta che rende popolare il bel canto e le arie dei melodrammi – di regalare un sorriso con la sua voce e la teatralità dei suoi piccoli spettacoli.