Jesi, segnaletica obsoleta. Animali invoca un aggiornamento

Il consigliere comunale di Jesi in Comune segnala cartellonistica stradale ormai non più attinente, chiedendo di porre rimedio

JESI – Aggiornare la segnaletica stradale. A chiederlo è il consigliere comunale di Jesi in Comune, Samuele Animali. E lo fa attraverso un’interrogazione da illustrare in aula consiliare.

«Già in precedenti occasioni, il nostro gruppo consiliare ha messo in evidenza criticità e carenze relative alla segnaletica verticale ed orizzontale, sia a mezzo di segnalazioni che in occasione della discussione di atti – ricorda l’esponente di minoranza -. Si continuano a leggere indicazioni errate, come ad esempio quella all’ingresso del parcheggio Mercantini che viene indicato come “a pagamento”, oppure le stesse indirizzano a luoghi e istituzioni non più esistenti o diversamente denominati come “Università” e “Fondazione Colocci”, o “Tribunale”, “Teatro dei profumi e dei sapori”; o ancora a servizi non più aperti al pubblico esterno come l’autosilos denominato “Jesi park”».

Animali evidenzia che la situazione si protrae da diversi anni. «La segnaletica, oltre ad essere ancora un servizio di utilità indiscutibile, rappresenta un biglietto da visita della città nei confronti delle persone che la frequentano per motivi di lavoro, di necessità o di turismo ed è parte integrante del decoro urbano. Anche là dove la responsabilità non fosse direttamente attribuibile all’amministrazione appare senz’altro opportuno ed auspicabile che quest’ultima si faccia parte diligente per addivenire quantomeno ad una revisione ed aggiornamento».

In occasione del prossimo consiglio comunale, sarà l’amministrazione a fare il punto sul tema e indicare gli eventuali correttivi da apportare.