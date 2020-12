Sedap Ufficio a supporto di Diagnostica Marche: la salute prima di tutto

L'amministratore delegato della struttura privata autorizzata osimana: ««Ci avvaliamo dei loro servizi da circa un anno, con una decisa contrazione dei costi per il noleggio e nel conto energia e un percorso green»

JESI – La salute è il tema più dibattuto in questo particolare momento storico. Diagnostica Marche è una struttura privata autorizzata che opera da oltre 10 anni ad Osimo allo scopo di fornire prestazioni medico-cliniche di eccellenza, unendo elevatissimi standard qualitativi a tempi di attesa estremamente ridotti e identificando il paziente come il centro del proprio concetto di assistenza sanitaria. Al fianco di Diagnostica Marche, per garantire efficienza alle numerose incombenze, c’è Sedap Ufficio che fornisce stampanti multifunzione ai 14 dipendenti e ai 47 medici liberi professionisti che fanno parte del team della struttura.

Mauro Bruglia è l’Amministratore Delegato di Diagnostica Marche e spiega le complicanze per gestire il lavoro che la pandemia ha provocato: «Il nostro lavoro è decisamente più articolato rispetto ad un anno fa, per rispettare le normative che tutelano la salute nostra e dei nostri pazienti».

Evitare assembramenti, verificare la documentazione, controllare l’ingresso al centro, agli ambulatori medici, diagnostici e all’ambulatorio chirurgico, richiedono efficienza e rigorosità. «Ci avvaliamo dei servizi di Sedap Ufficio da circa un anno – spiega Bruglia – e, grazie a loro, abbiamo una decisa contrazione dei costi sia per quanto concerne il servizio di noleggio che nel conto energia».

«Inoltre – insiste Bruglia – abbiamo avviato un percorso “green” che è molto virtuoso e che ci consente di avere in dotazione apparecchiature che azzerano le emissioni nocive migliorando la salubrità dell’aria». L’auspicio è proseguire sulla strada tracciata. «Offriamo eccellenza e professionalità ai nostri pazienti e la cerchiamo anche nei nostri partner: con Sedap ci sentiamo molto tranquilli» ha concluso l’AU di Diagnostica Marche.