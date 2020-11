Jesi, non solo scuole nell’ex Asur di via Gallodoro?

È una delle ipotesi, in attesa degli esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica. «Lo spazio è enorme, l’utilizzo potrebbe anche essere promiscuo» ha spiegato l’assessore Roberto Renzi. Lavori in vista alla Borsellino

JESI – Delle verifiche di vulnerabilità sismica sulla palazzina ex Asur di via Gallodoro di proprietà comunale non si conoscono ancora gli esiti. Ma se i tecnici dovessero infine dare il via libera, potrebbe comunque essere non solo quella scolastica la nuova destinazione d’uso dell’immobile, utilizzato dal 2012 da associazioni e attività collegate all’esperienza autogestita del centro sociale Tnt.

«L’utilizzo della struttura potrebbe anche essere promiscuo – ha spiegato a riguardo l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Renzi– lo spazio all’interno dell’immobile è ampio. Siamo in attesa dei risultati delle verifiche di vulnerabilità sismica, fatte in funzione della destinazione d’uso. Ma lo spazio è enorme e per ospitare le classi potrebbe anche esserne utilizzata solo una parte. Ci stiamo ragionando».

Intanto il Comune ha affida l’incarico di verificare le condizioni di sicurezza sismica anche della primaria Monte Tabor di via XX Luglio. La palazzina di via Gallodoro potrebbe essere la soluzione ideale per trovare spazi temporanei per tutte quelle che scuole che, nel tempo, avranno bisogno- vedi l’annosa situazione relativa ai lavori sulla primaria Martiri della Libertà di via Asiago- di interventi sui loro plessi.

La sede del comprensivo Lorenzo Lotto e delle scuola Borsellino ex Savoia a Jesi

Il trasferimento potrebbe invece essere, almeno parzialmente, evitato dalla scuola media Borsellino (ex Savoia) di Corso Matteotti, che necessita di un restauro. Dice Renzi a riguardo: «L’ipotesi per la Borsellino al momento è di cominciare da un primo lotto di lavori, spostando gli alunni all’interno dello stesso stabile in una parte non interessata dal cantiere».