Scuole Mazzini e Marco Polo pronte per il rientro: lavori in dirittura d’arrivo a Fabriano

FABRIANO – Sulla base delle verifiche con impresa e direzione lavori, l’Amministrazione comunale di Fabriano garantirà il rientro in classe degli studenti dei plessi scolastici Mazzini e Marco Polo entro l’avvio del nuovo anno scolastico. Questo quanto comunicato ieri, durante la seduta del consiglio comunale, dall’assessore Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta. Per la scuola Mazzini, l’impresa ha confermato la conclusione delle opere principali entro la metà della prossima settimana. Questo consentirà di avviare subito le operazioni di pulizia, trasloco e allestimento, così da rendere l’edificio pronto per l’avvio dell’anno scolastico il 15 settembre. Restano da fare alcune lavorazioni esterne che non pregiudicano la regolare fruibilità delle aule da parte degli studenti. Intanto il Comune, con proprio personale, è già intervenuto con operazioni di disboscamento e di taglio della vegetazione, così da rendere più ampio e sicuro lo spazio antistante la scuola. Alla scuola Marco Polo è stato completato il piazzale d’ingresso e reso pienamente fruibile il campetto esterno. Sono in corso le procedure per l’affidamento dei lavori di ripristino della pavimentazione della palestra, intervento del valore di circa 40 mila euro, che sarà completato in tempo utile per l’avvio delle lezioni.

«Per la scuola Mazzini i lavori saranno completati entro l’inizio della scuola. Residue rifiniture sugli esterni potrebbero essere ultimate nei giorni successivi, ma siamo ottimisti di poter conseguire il risultato per cui abbiamo lavorato. Anche questa mattina abbiamo fatto il punto con l’impresa e con il direttore dei lavori e non sono apparse criticità. Alla scuola Marco Polo, il piazzale d’ingresso e l’area sportiva sono stati ripristinati. Nei prossimi giorni sarà affidato l’incarico per la palestra, danneggiata dalle infiltrazioni, così da renderla disponibile per l’inizio delle lezioni. Sono stati realizzati anche miglioramenti funzionali, come l’accesso esterno agli spogliatoi, utili per l’uso della palestra nel pomeriggio. Riguardo all’auditorium, oggi è predisposto per un utilizzo esclusivamente scolastico: stiamo valutando le soluzioni più efficaci per arrivare a una certificazione che lo renda fruibile anche dalla comunità», le parole dell’assessore Vergnetta.