Torna tra le scuole di Jesi il premio “Un libro per l’ambiente”

JESI – Le scuole di Jesi tornano protagoniste al premio nazionale “Un libro per l’ambiente” promosso da Legambiente e sostenuto dal Comune di Jesi. Le alunne e gli alunni di nove classi – scelte tra le quarte e le quinte delle primarie della città – saranno chiamati a svolgere il ruolo di giuria popolare su tre libri selezionati per il concorso, leggendo, discutendo insieme il contenuto ed esprimendo il proprio insindacabile giudizio. I libri saranno consegnati alle classi in questo mese di febbraio, mentre le votazioni dovranno avvenire entro aprile. Tra maggio e giugno, poi, vi sarà la festa finale dove verranno proclamati i libri vincitori, con la partecipazione degli autori e delle case editrici.

L’iniziativa sarà presentata agli insegnanti e alla città venerdì prossimo 10 febbraio, nel corso di un incontro in programma alle ore 17.30 presso la “Biblioteca dei ragazzi”, durante il quale Tito Vezio Viola, coordinatore del premio relazionerà sul tema “La cittadinanza dei bambini e delle bambine: la lettura e la scienza come strategie interdisciplinari per le competenze dell’abitare e del cambiare il mondo”.

«Ci tenevo particolarmente – ha sottolineato la presidente del circolo Legambiente Azzaruolo di Jesi, Francesca Paolini – che questo premio tornasse a Jesi, perché i libri e la lettura sono una mia grande passione e per questo ringrazio per la collaborazione e il supporto gli assessori Emanuela Marguccio e Luca Brecciaroli e il libraio Francesco Gatti della libreria Gira&Volta».