Scuolabus e parcheggi, Jesiservizi cerca autisti e ausiliari del traffico

JESI – Jesiservizi in cerca di ausiliari del traffico e autisti di scuolabus. La partecipata comunale, di cui sono soci anche Monsano, San Marcello, Morro d’Alba, Belvedere, Castelbellino, Chiaravalle, ha avviato la selezione: le domande vanno presentate entro mezzogiorno del prossimo 26 agosto.

La procedura servirà a una graduatoria cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato, pieno o parziale. Gli assunti si occuperanno del «controllo della regolarità della sosta nelle aree a pagamento e del rilevamento delle infrazioni sulla base della dei poteri delegati dall’Amministrazione Comunale». Saranno inoltre impiegati in qualità di «autista addetto al trasporto scolastico e di disabili» e nella «esecuzione di controlli e semplici manutenzioni sui veicoli adibiti». Richiesti come titolo di studio la licenza di scuola secondaria di primo grado, la patente di guida di categoria D e la Carta di Qualificazione del Conducente, la Carta tachigrafica. Previste una prova preselettiva, nel caso il numero dei candidati ammessi superi i 30, una prova pratica consistente nella conduzione e manutenzione del mezzo e una orale. Infine anche una prova psico-attitudinale, «con un professionista iscritto all’Albo degli Psicologi per valutarne l’attitudine allo svolgimento delle mansioni».

I dipendenti attuali di Jesiservizi sono 115.