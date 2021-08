La Scuola Musicale Pergolesi di Jesi riapre, subito una caccia al tesoro

JESI – La Scuola Musicale “G. B. Pergolesi” di Jesi, istituto musicale convenzionato con il Conservatorio di musica “G. Rossini” di Pesaro e dal 1976 punto di riferimento per l’insegnamento della musica e del canto su tutto il territorio, torna a far battere il cuore dei propri allievi con un nuovo anno scolastico. Si inizia ufficialmente mercoledì 1 settembre, le iscrizioni sono già aperte. E per l’anno 2021/2022 ci sono moltissime novità in cantiere. Consolidata la convenzione con il Conservatorio Rossini di Pesaro, così come rinnovata la collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi che vedrà la Scuola Musicale Pergolesi impegnata in due appuntamenti del “Festival Pergolesi Spontini”: la caccia al tesoro musicale de “Il Giovane Spontini” (in programma domenica 5 settembre alle 10 e alle 16 in centro storico a Jesi) tra mappe, indizi, enigmi e musica dal vivo; e il “Concerto di chiusura” (sabato 2 ottobre alle ore 21 al Teatro Pergolesi) su musica di Giovan Battista Pergolesi con letture tratte dal romanzo “Finis laus Deo” di Sergio Cardinali (edizioni Planet Book) con il soprano Giacinta Nicotra, il mezzosoprano Rachele Raggiotti e l’Orchestra della Scuola musicale diretta dal maestro Stefano Campolucci. Le voci recitanti saranno di Luca Cioccolanti, Rosita Pirani, Sergio Cardinali con regia di Michele Ceppi.

Sono stati confermati tutti i corsi di musica (i corsi ordinari, straordinari e di gruppo) nei tre indirizzi di classica, moderna e jazz; il corso di recitazione/teatro che quest’anno proporrà uno stage con l’attrice Enrica Barel a fine ottobre e il corso di scrittura creativa. Tra le novità, il “Premio Letterario Nazionale Città di Jesi” prima edizione realizzato con il patrocinio del Comune di Jesi. Gli elaborati vincitori saranno premiati a ottobre. L’Istituto, da sempre attento alle dinamiche anche sociali del territorio, offre la possibilità alle famiglie di effettuare una lezione di prova gratuita prenotandosi alla segreteria (0731-205856 dalle ore 15 alle 19) senza alcun impegno. L’Istituto adotta tutte le misure anti-Covid previste a livello ministeriale per garantire lezioni in presenza in assoluta sicurezza. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno per bambini e adulti senza limiti di età, per un ampio ventaglio di proposte che spaziano dai corsi ordinari per l’insegnamento degli strumenti musicali, quelli straordinari (musicoterapia per portatori di handicap, animazione musicale per bambini, laboratorio di percussioni, la professione del pianobar…) e quelli di gruppo (orchestra, big band, musica d’insieme, musica da camera, coro e voci bianche), poi il corso di recitazione/teatro e quello di scrittura creativa.

Il direttore della Scuola musicale “G.B.Pergolesi” di Jesi Mauro Mazzuferi



«La pandemia ci ha messo a dura prova – dice il Direttore della Scuola Musicale Pergolesi Mauro Mazzuferi – costringendoci a rinviare alcuni degli eventi programmati. Ma non abbiamo mai smesso di fare musica e di aiutare i nostri allievi ad esercitarsi, proponendo anche esibizioni, saggi e concerti sempre nel rigoroso rispetto delle normative vigenti. Ora speriamo di poter tornare a programmare un anno in musica sempre in presenza, anche con il grande concerto finale sul palco stavolta di piazza Federico II alla presenza di un big della musica nazionale che possa esibirsi insieme ai nostri allievi, come è sempre stato nella tradizione di questo Istituto musicale (la Scuola Pergolesi ha già ospitato con successo artisti del calibro di Irene Grandi, Gaetano Curreri, la Pfm, i Nomadi, Matia Bazar, Fabrizio Moro, Dodi Battaglia, Lucio Dalla, Daniele Silvestri e molti altri). Siamo inoltre a disposizione degli aspiranti studenti con l’iniziativa “Scuola aperta” sabato 18 settembre dalle ore 16 alle 20, per far conoscere l’Istituto, l’offerta formativa e la possibilità di interagire con i docenti».



Info/iscrizioni: scuola Musicale Pergolesi, palazzo San Martino in corso Matteotti 50, tel. 0731 205856 oppure: www.scuolapergolesi.it – info@scuolapergolesi.it