Scuola musicale “G.B.Pergolesi”: per Linfa, a Jesi, i “Glissando Vocal Ensemble”

JESI – Ultime battute per la stagione concertistica “Linfa”, promossa dalla Scuola Musicale “G.B.Pergolesi” di Jesi in collaborazione con Organizzazione EUR (Ente Lirico – Pesaro), con il Ministero della Cultura e dello Spettacolo (MIBACT) e il Patrocinio del Comune di Jesi. Penultimo appuntamento, quello di domani (venerdì 19 maggio) alle ore 21 nella chiesa di San Nicolò con il sestetto di voci “Glissando Vocal Ensemble”.

I Glissando nascono dalla voglia di esplorare il vasto repertorio della musica vocale a cappella nelle sue declinazioni jazz, pop e swing eseguita senza accompagnamento strumentale. L’ensemble, formato da cantanti che frequentano da molti anni la musica vocale, dalla lirica alla polifonia, in veste di coristi, solisti o direttori è composto da Cristina Picozzi (soprano), Paola Chinellato (mezzo soprano), Giovanna Salvucci (contralto), Christian Crescimbeni (tenore), Gian Marco Gasparrini (baritono) e Massimiliano Fiorani (basso). Si ispirano ai gruppi storici della vocalità a cappella, come i King’s Singers e i Swingle Singers, ma anche alle sue espressioni più contemporanee prendendo spunto dai repertori, tra altri, dei Pentatonix e dei The Real Group.



Per la stagione “Linfa” eseguiranno “Luca” di Elisa, “A cappella in Acapulco” (A. Edenroth); “Bridge over troubled waters” (P. Simon); “Lullaby of Birdland” (G. Shearing); “God only knows” (B. Wilson); “Nature Boy” (E. Ahbez); “Words” (A. Edenroth); “All night long” (L. Richie); “Autumn Leaves” (Kosma); “Aria sulla quarta corda” (J.S. Bach); “Rosalina” (F. Concato); “Bohemian Rapsody” (Queen); “Africa” (Toto) ed “Happy” (P. Williams). Un programma vasto e variegato per una serata dettata dall’emozione della vocalità. «La stagione concertistica Linfa che sta volgendo alle battute finali – spiega il direttore della Scuola Musicale Pergolesi Mauro Mazzuferi – è nata con la consapevolezza che la cultura musicale come arte abbia il potere di unire le persone. Ritengo che la musica giunga esattamente là dove la parola non arriva…La musica è Linfa Vitale, da qui la scelta del titolo della rassegna che si chiuderà il 1 giugno».



Ultimo appuntamento in programma, giovedì primo giugno alle ore 21 alla chiesa di San Nicolò con il quartetto di flauti “çes Flutes Joyeuses”.