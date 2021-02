Scuola Martiri della Libertà, il Comune di Jesi: «Riapertura nell’autunno 2021»

JESI – «Entro l’autunno di quest’anno contiamo sulla riapertura definitiva della scuola Martiri della Libertà». Tempistica riferita dall’assessore ai Lavori pubblici di Jesi Roberto Renzi in consiglio, in riferimento all’annosa questione della ristrutturazione, a lungo arenatasi e ora in procinto di ripartire, della primaria di via Asiago, dove i lavori avrebbero dovuto essere terminati a settembre 2019.

«Solo di recente – ha risposto Renzi a una interpellanza in merito della consigliera Agnese Santarelli (Jesi in Comune) – siamo riusciti a chiudere il contenzioso e a riprendere possesso del cantiere, di cui stiamo con gli uffici organizzando la riapertura. Fra la fine di febbraio e i primissimi giorni di marzo i lavori ripartiranno in maniera definitiva con una nuova impresa, locale. Abbiamo proceduto ad una operazione di pulizia del cantiere e di recupero del materiale che vi era rimasto, che ha incontrato delle difficoltà perché la ditta incaricata ha avuto problemi con il personale in quarantena. Occorrerà individuare una ditta alternativa. Stiamo predisponendo la delibera per un unico intervento di completamento successivo, così che entro autunno di quest’anno possa esserci l’apertura definitiva della scuola».

Il Comune ha liquidato 42 mila euro alla originaria ditta appaltatrice con la quale aveva troncato il rapporto ed era entrata in contenzioso. La ristrutturazione della scuola per 442 mila euro – lavori di adeguamento sismico e antincendio – era stata avviata a fine estate 2018 ma si era fermata a fine ottobre 2019, oltre un mese dopo la data in cui la scuola avrebbe dovuto essere, secondo i programmi, riconsegnata agli alunni. Da allora il cantiere era sprofondato nel degrado e nell’incuria.