Jesi, la scuola dell’infanzia di Santa Maria del Piano resta nei locali del clero

JESI – La scuola dell’infanzia di Santa Maria del Piano non si muove dall’immobile di proprietà dell’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero. Rinnovata la locazione, in essere dal 1998, in cui il Comune si impegna a non recedere dal contratto prima del 2027. Il tutto su espressa richiesta della proprietà, alla luce di alcuni lavori che dovrà effettuare in estate sull’edificio.

Di recente è stata effettuata una prova di carico del solaio di primo piano che ha avuto «esito positivo. Esso può essere utilizzato per la destinazione attuale. In estate si procederà ad alcuni interventi di miglioramento strutturali. Anche per questo la proprietà ha chiesto al Comune l’impegno di non lasciare l’edificio prima almeno di 5 anni. Per l’affitto, Piazza Indipendenza corrisponderà all’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero 16 mila e 200 euro l’anno.

«L’alternativa alla prosecuzione della locazione – spiegano dall’amministrazione – sarebbe la realizzazione di un nuovo polo scolastico da 0-6 anni attraverso finanziamenti Inail, dei quali siamo aggiudicatari. Ma per la conclusione della procedura e una sicura programmazione del trasferimento non si è ancora in grado di fornire tempi certi. In ogni caso si ipotizzano non meno di 3-4 anni». Non ancora stanziate le risorse, oltre un milione di euro, con cui Inail avrebbe dovuto finanziare un nuovo plesso scolastico da costruire nel parco del Verziere, al posto della palazzina ex Crt da demolire. Una realizzazione destinata a 130 bambini fra materna e nido, su un’area di 6 mila metri quadrati per edificio di 920.