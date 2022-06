Scontro in viale Papa Giovanni XXIII, un ferito al Pronto soccorso di Jesi

JESI – Scontro in viale Papa Giovanni XXIII oggi 1 giugno verso le 12.40, all’altezza di via Rinaldi e prima del semaforo che interseca con viale della Vittoria. Coinvolti due mezzi, si tratta di una Audi A4 condotta da un 50enne straniero (B.A.) e una Seat Arona, guidata da una giovane residente a Chiaravalle (O.E. le iniziali).

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia locale di Jesi, sembra che alla base del sinistro vi sia una mancata precedenza, ma la dinamica e le responsabilità sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce verde di Jesi e i Vigili del fuoco di Jesi per mettere in sicurezza le auto e in particolare la Seat, alimentata a metano. Ferito, ma in maniera non grave per fortuna, il conducente dell’Audi che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani con un codice di bassa gravità.