Jesi, scontro tra un furgone e uno scooter: centauro al pronto soccorso

JESI – Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente di oggi verso mezzogiorno lungo viale della Vittoria a Jesi, nei pressi del negozio “Unisono” e del civico 2, invece per fortuna sembra che l’allarme iniziale sia rientrato con l’arrivo dei sanitari. Un furgone Fiat Ducato, condotto da un uomo di 39 anni (N.I.S.le iniziali) residente in provincia di Macerata ha urtato uno scooter di grossa cilindrata in sella al quale si trovava un 49enne jesino (C.P.). Ovviamente nello scontro – sulla cui dinamica sono al lavoro gli agenti della Polizia locale – ad avere la peggio è stato proprio il centauro, che è stato sbalzato sull’asfalto.

Si temeva per le sue condizioni, ma la situazione è apparsa subito più chiara all’arrivo dei sanitari dell’automedica del 118 di Jesi e dell’ambulanza, che hanno riscontrato qualche contusione non grave per il 49enne, che è stato trasportato al pronto soccorso di Jesi con un codice di bassa gravità. Le sue condizioni per fortuna non sono preoccupanti. Disagi si sono registrati invece alla viabilità, solitamente molto intensa in quel tratto dove si collegano viale della Vittoria, viale del Lavoro, via San Giuseppe e via Erbarella. La situazione anche per la viabilità è comunque presto rientrata. La dinamica e le responsabilità del sinistro sono al vaglio della Polizia locale.

Un altro incidente, comunque senza feriti, si era registrato sempre nella mattinata alla rotatoria di via Ponte Pio, dove un giovane operaio aveva perso il controllo della Fiat Panda che stava guidando ed era andato a finire con l’auto sulla rotatoria. Per lui solo tanta paura. In questo caso, data l’alimentazione a metano dell’utilitaria, era stato necessario l’intervento anche dei Vigili del fuoco.