Jesi, scontro frontale in via Gallodoro, due feriti gravi

JESI – Un grave incidente si è verificato poco prima delle 16 lungo via Gallodoro, a Jesi, a un centinaio di metri dal discount “Eurospin” sulla corsia in direzione Roma. Secondo i primissimi riscontri, si tratterebbe di uno scontro frontale tra due auto, una Toyota Yaris e una Ford. Un impatto violentissimo. Il bilancio è di due feriti gravi, sul posto stanno intervenendo i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi, l’ambulanza della Croce verde di Jesi, la Polizia locale per i rilievi di legge e i Vigili del fuoco.

Data la gravità delle condizioni dei feriti e la dinamica maggiore del sinistro, dalla centrale operativa del soccorso di Ancona è stata anche inviata l’eliambulanza Icaro01 da Torrette, atterrata presso l’elipista della Croce Rossa Italiana, sulla stessa via Gallodoro. I soccorsi sono in corso.



(notizia in aggiornamento)