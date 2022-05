Jesi: scontro auto-tir, ferito anche un 12enne

JESI – Tanta paura oggi pomeriggio a Jesi verso le 16 all’incrocio tra via Paradiso e via degli Appennini, alle porte della città. Una Fiat Panda condotta da un uomo con a bordo un bambino di 12 anni si è scontrata con un tir. In seguito al violento impatto l’utilitaria Fiat ha fatto testacoda, ruotando più volte su sé stessa. Sotto choc e contusi i due occupanti, che sono stati soccorsi dai sanitari della Croce verde di Jesi e trasferiti in codice giallo di media gravità al Pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani per gli accertamenti sanitari del caso. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polizia locale che dovrà ricostruire l’esatta dinamica e le responsabilità.