Jesi, scontro tra due auto in via Roma: un ferito grave a Torrette

Il ferito è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette in gravi condizioni

JESI – Grave incidente questa mattina (domenica) verso le 7,30 lungo via Roma, a Jesi, non lontano dall’Arco Clementino. In prossimità della curva in discesa che collega via Roma con viale Cavallotti, due vetture si sono scontrate frontalmente.

Un impatto davvero molto forte, in seguito al quale uno dei due conducenti è rimasto ferito in maniera grave: si tratta di uno jesino di 68 anni, che è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.

Illeso il giovane al volante dell’altra auto, un ragazzo di 21 anni residente in città, che ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia locale che dovrà anche stabilire le cause del sinistro e le responsabilità di legge. I Vigili del fuoco di Jesi hanno messo in sicurezza le auto e la scena dell’incidente. Disagi al traffico che ha proceduto con rallentamenti fino alla completa rimozione dei mezzi.