Jesi, scontro al semaforo: ferita una donna

JESI – Uno scontro tra un’auto e un furgone si è verificato nel pomeriggio di oggi all’incrocio semaforico di via Grecia-Viale Cavallotti, a Jesi.

Erano circa le 17 quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi di legge, una Citroen condotta da una donna di 57 anni di Jesi e un furgone si sono scontrati. Ad avere la peggio è stata la conducente della vettura, soccorsa dai sanitari dell’automedica del 118 e della Croce verde di Jesi, che l’hanno poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” con un codice giallo.

Sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari del caso, le sue condizioni non destano preoccupazione per fortuna. Illeso il conducente del furgone. Il sinistro è avvenuto sotto una pioggia battente. Saranno gli agenti della Polizia locale a ricostruire l’esatta dinamica e le responsabilità. Disagi alla circolazione, che ha subìto rallentamenti.