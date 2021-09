Si è spento il cuore di Marcello Diomedi, campione nello sport e nella solidarietà

JESI – Il grande cuore di Marcello Diomedi, ex calciatore professionista, si è arreso nella notte alla crudeltà della malattia. Diomedi, originario di Calangianus, Sassari, ma jesino d’adozione da oltre 40 anni, era un personaggio molto conosciuto in città soprattutto nel mondo dello sport. Aveva 78 anni, si è spento verso le 4 di sabato. Militante nella Fiorentina e nel Bari, negli anni Sessanta, ha giocato in tutti i campionati dalla serie A alla terza categoria disputando almeno una partita e realizzando almeno un gol (gli esperti ne hanno contati 35 tra i professionisti, di cui 10 rigori). Un record unico in Italia e in Europa di cui andava particolarmente orgoglioso e di cui raccontava sempre agli amici e appassionati di sport come lui. Amava visceralmente il calcio, anche dopo aver lasciato quello agonistico ha continuato a giocare per divertimento. La sua vita era divisa tra lo sport, la famiglia e il sociale: insieme alla moglie aveva aderito all’Unitalsi, in programma la prossima settimana una trasferta a Lourdes (era stato per molti anni capo-albergo nei pellegrinaggi). Ma la malattia impietosa lo ha tradito prima.

La chiesa di San Massimiliano Kolbe

All’Unitalsi di Jesi piangono la gran persona che era. «Questa notte il carissimo Marcello Diomedi è tornato alla Casa del Padre – scrivono sui social – siamo tutti addolorati per la sua morte ed esprimiamo a Rita, sua moglie, la nostra più affettuosa partecipazione a questo momento di immenso dolore. Di Marcello e della sua appartenenza all’Unitalsi conserviamo nel nostro cuore tanti momenti, del suo desiderio di impegnarsi per gli altri e della sua gioia nel condividere l’esperienza di volontariato. Ciao Marcello». Lascia nel dolore la moglie Maria Rita Ricci, la figlia Micaela, i generi Alessandro e Massimo, i nipoti Giulia, Francesca, Leonardo, Gabriele ed Eleonora, la pronipote, i fratelli e le sorelle. Lo piangono tantissimi amici e sportivi. I funerali saranno celebrati martedì 28 settembre alle 10,30 nella chiesa di San Massimiliano Kolbe. Dopo la funzione funebre la salma sarà cremata. La famiglia ha promosso una raccolta fondi in favore dello Iom di Jesi e Vallesina.