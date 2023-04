La scomparsa di Andreea: sentita in Procura l’amica Aurora

Il Pm Irene Bilotta ha convocato la ragazza come testimone informata dei fatti per sentirla in merito alla serata del 12 marzo

MONTECAROTTO – Si continua a indagare sulla scomparsa di Andreea Rabciuc, la 28enne di origini rumene di cui si sono perse le tracce il 12 marzo dello scorso anno dopo una festa in una roulotte sulla Montecarottese, trascorsa insieme all’ex fidanzato Simone Gresti (unico indagato per sequestro di persona e spaccio), l’amica Aurora e il proprietario della roulotte Francesco.

Ieri mattina il sostituto procuratore Irene Bilotta che ha in mano il fascicolo sulla scomparsa di Andreea ha convocato Aurora per sentirla come persona informata dei fatti. La ragazza è arrivata in Procura alle 10, accompagnata dai Carabinieri di Jesi ed è uscita dall’ufficio del Pm alle 11,30 circa. Non era accompagnata da un avvocato. Sebbene il contenuto del colloquio sia rimasto segretato in quanto materia d’indagine, presumibilmente si saranno ripercorsi tutti gli istanti di quella serata a Montecarotto prima della scomparsa di Andreea. Nei prossimi giorni potrebbero anche riprendere le ricerche sui campi a ridosso della Boccolina in uso alla famiglia Gresti.