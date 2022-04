MAIOLATI SPONTINI – Per la scomparsa di Andreea Rabciuc, la 27enne di origini rumene svanita nel nulla dal 12 marzo scorso dopo una festa nel casolare sulla Montecarottese, scende in campo una sensitiva. Si cerca Andreea ovunque, si stanno vagliando tutte le piste.

Le indagini proseguono serrate, sia da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi coordinati dalla procuratrice Irene Bilotta che dal consulente di parte Andrea Ariola, nominato dalla difesa di Simone Gresti, 43 anni, unico indagato per sequestro di persona. «Insieme al nostro consulente Andrea Ariola dei Servizi Investigativi srl di Ancona, stiamo adottando anche strumenti d’indagine non convenzionali come una sensitiva, che fa parte della società Servizi investigativi srl e che ci ha già dato prova della sua affidabilità in altri casi. Stiamo cercando ovunque – dichiara l’avvocato difensore Emanuele Giuliani – per noi non esistono festività, anche oggi che è Pasqua saremo al casolare sulla Montecarottese per proseguire le ricerche, sia con droni che con una figura specializzata in altro tipo di indagini. Cerchiamo Andreea viva, ma smentisco di aver dichiarato che si trovi in Romania. Il mio assistito ha dichiarato che la ragazza nello zainetto aveva i documenti di identità e la patente, ma certamente non denaro. Solo questo». Le ricerche dunque continuano su tutti i fronti.