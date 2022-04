Scomparsa di Andreea: indagato il fidanzato Simone Gresti

JESI – Nella tarda serata di oggi il sostituto procuratore della Repubblica di Ancona Irene Bilotta ha iscritto nel registro degli indagati il fidanzato di Andreea Rabciuc, Simone Gresti, 43 anni. Viene ipotizzato il reato di sequestro di persona.

L’uomo che per ultimo ha trascorso la serata del 12 marzo con lei, il giorno della scomparsa, è stato sentito questa mattina dal Pm Bilotta e dai carabinieri, che gli hanno notificato il decreto di sequestro dei suoi beni: sempre in mattinata i militari si sono recati nella sua abitazione di Maiolati Spontini, dove Simone vive con i genitori, e hanno sequestrato un pc, un tablet, il suo cellulare, la macchina e gli indumenti che indossava sabato 12 marzo la sera della festa. Insieme a Simone, alla festa erano presenti anche Francesco, il titolare del casolare sulla Montecarottese dove si è svolta la festa, e una loro amica Aurora che è ospite di una comunità di recupero. Sono stati tutti sentiti questa mattina dai carabinieri, insieme a una quarta persona, Valentino, il fidanzato di Aurora che pur non essendo presente alla serata, risulterebbe dalle indagini come persona informata dei fatti.

L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto a garanzia dello stesso Gresti, che quindi potrà partecipare agli accertamenti tecnici che verranno disposti dalla Procura. La storia di Andreea, scomparsa dal 12 marzo scorso, è al centro della trasmissione “Chi l’ha visto?” di Rai3 che anche stasera (mercoledì 13 Aprile) sta seguendo con attenzione il caso.