Scomparsa di Andreea, casolare a roulotte al setaccio dei Ris

MONTECAROTTO – Sono iniziate questa mattina, venerdì 15 aprile, presto, le indagini dei reparti speciali dell’Arma nel casolare situato sulla Montecarottese, dove si è svolta l’ultima festa a cui ha preso parte Andreea Rabciuc, la 27enne di origini rumene scomparsa dal 12 marzo scorso.

Scomparsa da quel casolare dove si era recata insieme al fidanzato Simone Gresti 43 anni (unico indagato per sequestro di persona), a un amico, Francesco proprietario del podere e Aurora, una loro conoscente. Da quella festa, passata a litigare con Simone, di Andreea non si è più saputo nulla. I ragazzi hanno detto di averla vista incamminarsi sulla Montecarottese tra le 6.30 e le 7 di sabato, da sola e senza il cellulare che sarebbe rimasto in tasca del fidanzato. «Trattenuto da Simone», ha dichiarato Francesco a Chi l’ha visto, «consegnato da lei stessa» ribatte invece Simone.

Un aspetto da chiarire. E su quel telefono, sulla macchina di Simone, su un giubbotto sporco di sangue si stanno concentrando le analisi scientifiche dei carabinieri. Ma Simone ha precisato che quel sangue era il suo, essendo rimasto ferito a un occhio durante un litigio in un bar di Jesi. Circostanza al vaglio degli inquirenti. Non solo gli oggetti personali di Simone sono stati sequestrati ma anche il casolare sulla Montecarottese, il podere agricolo, le pertinenze e la roulotte dove materialmente si sarebbe svolta la festa. Stamattina il pm Irene Bilotta si è recata sul posto insieme ai carabinieri di Jesi, le unità del Gruppo Cinofili Bologna e i Ris. Si cercano tracce di quella serata, si cercano tracce di Andreea. È passato un mese e ogni giorno la paura cresce. Presente anche l’avvocato Emanuele Giuliani che ha la difesa di Gresti, insieme al consulente di parte Andrea Ariola.

