Scimpa, anche a Natale insieme ai bambini

JESI – Una clip di auguri per tutti i bambini di Jesi, che vede Scimpa incontrare il sindaco Massimo Bacci e Babbo Natale per restituire ai più piccoli il sapore delle Feste. É l’iniziativa nata dalla collaborazione fra Il Mondo di Scimpa e il Comune di Jesi.

«Un augurio SPECIALE – spiegano da Il Mondo di Scimpa- a tutti i bambini di Jesi insieme al sindaco Massimo Bacci , per questo Natale in occasione del quale la motivazione è ancora più forte. Infatti, tra tanti inevitabili cambiamenti, abbiamo voluto trovare il modo di far vivere ai Bambini la Magia del Natale, regalando alle Famiglie un momento di spensieratezza…perché da sempre il Natale è la Festa della Famiglia».

«I Bambini sono stati i più penalizzati e hanno avuto meno attenzione durante questo particolare periodo. Per questo – è il messaggio- Scimpa ha voluto realizzare un micro video clip augurale rivolto ai piccoli di Jesi con il suo Sindaco, e rivolto alle migliaia di bimbi amici di Scimpa in tutta Italia. Il video è stato ideato e progettato per inserirlo all’interno di Scimpa channel, il nuovissimo canale tematico social, un modo innovativo e alternativo per dare una continuità alla nostra attività, per intrattenere i Bambini, senza limiti di tempo e di spazio, fruibile gratuitamente da tutti e che offre giochi, divertimento e contenuti educativi utilizzando costruttivamente la tecnologia»