Sciabola, mantello e lucerna: a Jesi la magia del Natale con i carabinieri in uniforme storica

I militari in alta uniforme saranno presenti in centro storico anche oggi pomeriggio e domani.

JESI – Hanno sfilato per le vie del centro, facendo vivere una magia d’altri tempi. Bellissimi i carabinieri della Compagnia di Jesi in alta uniforme storica, con sciabola, mantello e lucerna, in servizio di pattugliamento a piedi per le vie del centro storico cittadino. Una iniziativa che, nell’atmosfera natalizia, consolida il rapporto di vicinanza della Benemerita con i cittadini infondendo al contempo, una certa sicurezza alle persone.

Si tratta di un’iniziativa che il Comando Generale ha disposto su tutto il territorio nazionale nelle principali città specie in questo periodo delle festività, quando le persone si riversano nei centri storici per lo shopping di Natale. Una pattuglia composta da due militari ha attraversato ieri pomeriggio Corso Matteotti, fermandosi in piazza Pergolesi e piazza della Repubblica, sfoggiando la sontuosa uniforme storica che affonda le sue radici nell’Ottocento coniugando – con raffinata eleganza – la rappresentanza istituzionale alle esigenze di servizio di pattugliamento a piedi. In questa veste inusuale, che comunque rivedremo anche oggi pomeriggio e domani, dalle ore 17 alle 19, i militari sono stati avvicinati dalle persone per curiosità, domande e selfie.

Un momento bellissimo specie per i bambini, che hanno guardato con ammirazione e stupore quei mantelli da supereroi: in questo contatto con la gente, in questo essere tra la gente e per la gente in modo capillare anche nei più piccoli centri grazie alla presenza delle Stazioni, si fonda la forza dell’Arma dei Carabinieri. Un’istituzione antica ma dal cuore moderno, che guarda alle persone, soprattutto alle nuove generazioni, con attenzione e vicinanza. La stessa che hanno voluto trasmettere i militari in alta uniforme storica con la loro presenza al centro: un modo per controllare, prevenire e parlare con le persone, raccogliendo in modo informale ma pur sempre utile, eventuali segnalazioni, informazioni o problematiche direttamente dai cittadini. Nel giorno della vigilia di Natale, insieme alla pattuglia sarà presente anche il comandante della Compagnia, il capitano Elpidio Balsamo.