Scherma, a Torino terza Volpi, fuori dal podio Di Francisca

Nel Gran Prix Fie la senese che si allena a Jesi si ferma in semifinale con la statunitense Kiefer. Stop ai quarti per Elisa e Arianna Errigo

JESI – Terzo posto per la senese Alice Volpi, giù dal podio Elisa Di Francisca e Arianna Errigo. È stato l’esito del Grand Prix FIE Trofeo “Inalpi”, svoltosi sulle pedane del Pala Alpitour di Torino nell’ultimo fine settimana.

A salire sul podio per i colori azzurri è stata la fiorettista senese delle Fiamme Oro, che si allena a Jesi sulle pedane del Club Scherma. Volpi si è fermata in semifinale (15-14) contro la statunitense Lee Kiefer che, nei quarti, aveva già sbarrato il passo a Elisa Di Francisca (15-6). Per l’altra azzurra Arianna Errigo, stop nei quarti con la francese Ysaora Thibus, poi vincitrice finale con il 15-14 sulla Kiefer.

Con le azzurre già qualificate per la prova a squadra dei prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020, prossima tappa di Coppa del Mondo il 21-23 febbraio a Kazan in Russia.