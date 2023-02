Scherma, Europei Cadetti a Tallin: la marchigiana Calvanese oro con le azzurre di fioretto

La squadra italiana ha trionfato in Estonia contro Israele, le ragazze guidate dai maestri Maria Elena Proietti Mosca e Fabrizio Villa, dello staff tecnico del CT Stefano Cerioni

Medaglia d’oro per il quartetto azzurro di fioretto femminile dopo la vittoria in finale contro Israele grazie al 45-38, che ha laureato le fiorettiste italiane Campionesse Under 20 nella penultima giornata degli Europei Cadetti e Giovani di Tallinn 2023.

1° gradino sul podio a Tallin per la squadra di fioretto femminile composta da: Giulia Amore, Matilde Calvanese, Carlotta Ferrari e Aurora Grandis.

Le ragazze sono entrate in gara nel tabellone dei quarti di finale e hanno superato agilmente la Spagna per 45-17. L’Italia, guidata dai maestri Maria Elena Proietti Mosca e Fabrizio Villa, dello staff tecnico del CT Stefano Cerioni, ha poi avuto la meglio sulla Polonia per 45-39, guadagnandosi l’accesso alla finalissima. Nella rappresentativa nazionale, che ha conquistato il massimo gradino sul podio europeo, Matilde Calvanese delle Fiamme Oro che si allena al Club Scherma Jesi, Giulia Amore delle Fiamme Oro che si allena al Club Scherma Roma, Aurora Grandis del Club Scherma Roma e Carlotta Ferrari del Centro Sportivo Aeronautica Militare che si allena alla Comense Scherma.