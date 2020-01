Elisa Di Francisca e le altre, ecco il pass per Tokyo 2020

KATOWICE – Terzo posto e pass olimpico per la prova a squadre dei Giochi di Tokyo 2020 messo al sicuro. Così a Katowice, nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile in Polonia, l’Italia di Elisa Di Francisca, Alice Volpi, Arianna Errigo e Francesca Palumbo. Le azzurre, fermate in semifinale dalla Francia (41-42), superano nella finale per il terzo posto gli Stati Uniti (45-18). Arrivano così gli ultimi punti necessari per la qualificazione olimpica. Il che significa che in Giappone saranno tre azzurre in pedana per la gara individuale.

A Katowice l’Italia aveva iniziato agli ottavi di finale con la vittoria contro Taipei per 45-18, ai quarti battuta l’Ungheria col punteggio di 45-36. Stop in semifinale a causa della stoccata del 42-41 messa a segno nel minuto supplementare dalla Francia.