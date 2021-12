Scherma, col Ct Cerioni tornano a vincere il fioretto azzurro e il Club di Jesi

Nella prima tappa di Coppa del Mondo di Saint Maur in Francia, Italia a segno con Alice Volpi, atleta senese che si allena nella società di via Solazzi. Terzo posto per Francesca Palumbo

JESI – Prima Alice Volpi, atleta senese che si allena al Club Scherma Jesi, terza l’altra azzurra Francesca Palumbo: il bilancio della prima gara della Coppa del Mondo di fioretto femminile, dopo il ritorno alla guida della Nazionale nel ruolo di commissario tecnico dello jesino Stefano Cerioni, è ottimo.

Alice Volpi, al centro fra il presidente del Club Scherma Jesi Maurizio Dellabella e Daniele Garozzo, nel palas di via Solazzi

In Francia, a Saint Maur, si impone Volpi: l’ex iridata batte in finale 15-14 la campionessa olimpica in carica Lee Kiefer, dopo aver superato in avvio la francese Alice Recher 15-10 e Kimberley Vanessa Cheung (Hong Kong) 15-5. Poi tutte sfide fra italiane: Erica Cipressa (15-8), ai quarti Martina Batini (15-9), in semifinale Palumbo, 15-12. Quest’ultima è infine terza insieme all’americana Jacqueline Dubrovich.

Erano undici le azzurre qualificate alla fase ad eliminazione diretta. Fra queste la jesina Elena Tangherlini che, battuta Elisabetta Bianchin (13-12), è uscita nel tabellone delle 32 contro la coreana Kiyeun Kim (15-12). Per l’anconetana Serena Rossini stop al primo turno con la canadese Eleanor Harvey 15-4.